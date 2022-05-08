انت الان تتابع تفاصيل خبر بشورت قصير.. ساندي تنشر صورة جديدة لها مع خالد جواد | شاهد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696287/بشورت-قصير-ساندي-تنشر-صورة-جديدة-لها-مع-خالد-جواد--شاهد

شاركت الفنانة ساندي متابعيها، صورة لها برفقة مذيع الراديو خالد جواد وكانت ترتدي فيها شورت قصير وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، والتي تفاعل الجمهور بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم صورة المطربة ساندي مع مذيع الراديو خالد جواد

ساندي وخالد جواد

ونشرت ساندي تلك الصورة وعلقت عليها، قائلة: حبيب قلبي ده، ليرد عليها خالد جواد قائلًا: الغالية، وانهاات على الصورة سيل من التعليقات، حيث قال تعليق منهم: الحلوين، وتعليق آخر: وأنتي حبيبتا كلنا يا أجمل ساندي.

ومن الجدير بالذكر، أن صرحت ساندي لـ”دوت الخليج” في فبراير الماضي عن موعد طرح أغنياتها القادمة، قائلة: "أنا متعاقدة على أن كل 3 أغاني تنزل بعد 3 شهور من طرح أخر أغنية عبر مواقع التواصل الإجتماعي"، مشيرة إلى أن الأعمال القادمة ليست ألبوم، بل هي أغاني “سنجل”.

ورفضت المطربة الشابة عن قول اسم أحدث أغانيها القادمة قائلة: “خليها مفاجاة أحسن”.

ساندي تتعافى من فيروس كورونا

وعادت الفنانة ساندي بعد تعافيها من فيروس كورونا، بإستعادة النشاط من داخل الأستوديو، فكتبت ساندي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، معلقة: “أعتقد أن الموسيقى بحد ذاتها شفاء”.

وفي سياق آخر، طرحت المطربة الشابة ساندي، أحدث أعمالها الغنائية التي تسببت في مشكلة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الفنانة روبي، والتي أتت بعنوان «في اللا لا»، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتعد أغنية “في اللا لا” من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في أماكن وشوارع متفرقة في فرنسا.

وكانت قد تداولت المواقع الإخبارية، نشوب أزمة قوية بين الفنانة روبي والمطربة ساندي، بعد أن قامت الأولى بطرح مقطع من الأغنية ثم تفاجئ الجمهور بحذفها للعمل، ثم تبين أن ساندي انتهت بالفعل من تصوير عمل يحمل نفس الكلمات ومن المقرر أن تطرحه خلال أيام، مما جعل الجمهور يتنبأ بوجود مشكلة كبيرة بين ساندي وروبي وصلت لحد الغيرة من أعمالها.