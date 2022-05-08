انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب أيمن أبو العلا يطالب باستخدام التقنيات الجديدة فى تطوير صناعة الخيل العربى حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696285/النائب-أيمن-أبو-العلا-يطالب-باستخدام-التقنيات-الجديدة-فى-تطوير-صناعة-الخيل-العربى

أكد النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول، المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة والجديدة فى استغلال محطة الزهراء كنواه لقلعة صناعة الخيل العربى0

دوت الخليج

النائب أيمن أبو العلا يطالب باستخدام التقنيات الجديدة فى تطوير صناعة الخيل العربى

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول.

كما أكد أبو العلا، أهمية تطوير المحطة و الحفاظ على السلالات من الخيل، وإنشاء والمعامل المتخصصة، بالإضافة إلى تنظيم المهرجانات الخاصة بالخيل. وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أصبح هناك صناعات جديدة تقوم على الحيل، مثل تصنييع المواد الحيوية والطافة من الروث، وهو الأمر الذى يدعونا للإهتمام بتطوير تلك المحطة.

وأكد النائب أيمن أبو العلا، إلى أهمية الاستفادة من الدروس السابقة فيما هو قادم، مشيرا إلى أن المجلس فى الفصل التشريعى السابق، سبق وناقش عدد من الأدوات الرقابية بشأن وجود خلل فى منظومة الخيول والتى كانت تتعلق باهدار مال عام، ونتمنى الاستفادة من هذه المواقف فى منظومة التطوير الجديدة. وأعلن أبو العلا موافقته على مشروع القانون، متمنيا أن نكوم أمام مرحلة جديدة من الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وإمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول المسجلة بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول وأن نكون أمام مشروعًا لحماية السلالات الأصيلة للحصان العربي في مصر، وكذلك زراعة الأجنّة المخصّبة في الخيول العربية.