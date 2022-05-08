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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696284/طلب-إحاطة-للنائبة-رانية-الجزايرلى-بعد-انحدار-الذوق-العام-بمحافظة-الإسكندرية-وانتشارالعشوائيات

تقدمت النائبة رانيه الجزايرلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للواء محمود شعراوي، وزير التمنية المحلية ،ومحافظ الاسكندرية، ولجنة الادارة المحلية بالبرلمان برئاسة النائب أحمد السجيني، حول ما آل إلية حال عروس البحر المتوسط " الاسكندرية" من انخفاض للزوق العام والمنشآت الحديثة والعشوائية فى الانشاءات والمحال التجارية المنشأة أو المفتتحة مؤخرا، موضحة أنها تسببت فى انحدار للطابع المميز للمدينة وفقدان هويتها المتفردة مما ادي الي نشوب موجة من الاستياء الشديد لدي المواطنين بالمحافظة.

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رانيه الجزايرلي تتقدم بطلب احاطة لرئيس مجلس النواب بشأن أوضاع محافظة الاسكندرية

هذا وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 3 ) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية و ( 3 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، هى :

كما احال قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية :

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوبا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/1/2022.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4/1/2022، 5/1/2022.

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا – المنصورة – دمياط، بطول 119 كيلو متر، الموقع بتاريخي 9/12/2021، 4/1/2022.

مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:

1) مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

2) مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح إعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، إلى لجنة الخطة والـموازنة.

3) مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، والخطة والموازنة.