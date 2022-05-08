تركيا تدين الهجوم الإرهابى غرب سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 01:26 مساءً - أدانت تركيا الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة لرفع المياه غرب سيناء، أمس السبت، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أوردته على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الأحد، "ندين الهجوم على محطة لرفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد أفراد من الجيش المصري وإصابة آخرين".

وأضاف البيان: "نسأل الله الرحمة لمن فقدوا أرواحهم في الهجوم، وتعازينا لذويهم ولشعب مصر الشقيق والدولة المصرية، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".