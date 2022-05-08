وزير القوى العاملة يتابع سير عملية تلقي طلبات الترشح للانتخابات النقابية العمالية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 01:25 مساءً - يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان ، لحظيا على مدار اليوم وغدا سير عملية تلقي طلبات الترشح للانتخابات النقابية العمالية على مستوى 27 محافظة وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة والمديريات .

وأوضح مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد السيد السنجابي، أنه يتم استقبال الطلبات في مقر مديرية القوى العاملة ، من خلال 5 لجان موزعة على الأدوار منعا للزحام ، تشمل تصنيفات المرحلة الأولى للعملية الانتخابية

وقال مدير المديرية أنه منذ الصباح الباكر توافد الراغبين في الترشح لتقديم طلباتهم ، وقامت المديرية بوضع اللافتات الارشادية وشاشات العرض لتوجيه الراغبين في الترشح للجان الخاصة بهم ، ولم يواجههم أى معوقات.

وفي نفس السياق أشار حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بقنا، إلي أنه يتم استقبال الطلبات في منطقة عمل قنا للجان الجنوب، ومنطقة عمل نجع حمادي للجان الشمال ، من خلال 37 لجنة تشمل تصنيفات المرحلة الأولى للعملية الانتخابية.

وقال أنه منذ الصباح توافد الراغبين في الترشح لتقديم طلباتهم ، مؤكدا أن العملية الانتخابية لم يواجهه أى معوقات.

ومن جانبه قال مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط حازم حسن : إنه يتم استقبال الطلبات في مقر مديرية القوى العاملة ، من خلال 33 لجنة موزعة على الأدوار منعا للزحام ، تشمل تصنيفات المرحلة الأولى للعملية الانتخابية.

وأشار إلي أنه منذ الساعة التاسعة صباحا توافد الراغبين في الترشح لتقديم طلباتهم ، ولم يواجههم أى معوقات ، فضلا عن أنهم أثنوا على العملية التنظيمية .