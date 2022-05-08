أخبار مصرية

تركيا تدين الهجوم الإرهابى غرب سيناء

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 01:25 مساءً - أدانت تركيا الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة لرفع المياه غرب سيناء، أمس السبت، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أوردته على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الأحد، "ندين الهجوم على محطة لرفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد أفراد من الجيش المصري وإصابة آخرين".

وأضاف البيان: "نسأل الله الرحمة لمن فقدوا أرواحهم في الهجوم، وتعازينا لذويهم ولشعب مصر الشقيق والدولة المصرية، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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