أخبار مصرية

مدبولى يتلقى اتصالين من رئيسى وزراء لبنان والأردن للتعزية فى شهداء سيناء

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 01:25 مساءً - تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اتصالين هاتفيين من كل من نجيب ميقاتى، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية؛ للتعزية فى شهداء الحادث الارهابى الغادر الذى استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من أبطال القوات المسلحة فى النقطة.

وخلال اتصالهما، أعرب رئيسا وزراء لبنان والأردن عن خالص تعازيهما فى شهداء الحادث الإرهابى، وبالغ إدانتهما واستنكارهما لهذا الاعتداء الإرهابى الآثم. كما جددا التأكيد على كامل تضامن بلديهما مع مصر فى حربها ضد الإرهاب.

من جانبه، توجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لميقاتى والخصاونة، متمنياً لشعبى الأردن ولبنان الأمن والسلامة والاستقرار.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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