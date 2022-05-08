محافظ الشرقية: غلق 50 منشأة غذائية وإعدام 6 أطنان أغذية منتهية الصلاحية

جدة - نرمين السيد - ووجه المحافظ الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، اليوم الأحد، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

وقامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، أسفرت عن ضبط 50 منشأة غذائية تدار بدون ترخيص وتفتقر إلى الاشتراطات الصحية وتمثل خطرا داهما على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط 6 أطنان من الأغذية المنتهية الصلاحية لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم إعداد مذكرة ورفعها للمحافظ الذي قرر غلق المنشآت الغذائية وإعدام الأغذية الفاسدة.

من جانبه، أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالأسواق بالمحافظة يوميا لضبط سوق الغذاء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.