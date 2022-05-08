5 قرارات من الإسكان لإزالة مخالفات البناء بالقرى السياحية بالساحل الشمالى

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، 5 قرارات إدارية لإزالة مخالفات بناء فى القرى السياحية الواقعة داخل كردون ( القطاع الأول للساحل الشمالى الغربى).





وذكر بيان صحفى صدر عن الوزارة، أن مخالفات البناء الصادر لها قرارات إزالة، تمثلت فى إقامة مبنى مدرج خرسانى بحرى (حمام سباحة) بإحدى قطع الأراضى، ومبنى مكون من دور أرضى وأربعة أدوار متكررة، ومبنى آخر مكون من أرضى وروف ملحق به سور، ومبنيين آخرين مكونيين من أرضى وأول وروف ويلحق بأحدهما حمام سباحة وسور، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة. ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز القطاع الأول للساحل الشمالى الغربى بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

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