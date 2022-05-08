مواعيد قرعة الحج 2022 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1443هـ/2022م، وذلك خلال الفترة من بعد غد الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل.





يأتى ذلك بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1443هـ/2022م، وعقب انتهاء مدة تقديم طلبات التقدم لحج القرعة والتى استمرت من يوم 24 أبريل حتى 6 مايو 2022. وتجرى القرعة على النحو التالى: 10 مايو 2022 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسوان - الوادى الجديد - الفيوم - الشرقية - دمياط - مطروح - البحر الأحمر)، 11 مايو الحالى تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الأقصر- أسيوط - الجيزة - الدقهلية - بورسعيد - الإسكندرية - جنوب سيناء)، 12 مايو تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (قنا - المنيا - القليوبية - الغربية - الإسماعيلية - البحيرة - شمال سيناء)، و14 مايو تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - بنى سويف - المنوفية - كفر الشيخ - السويس - القاهرة).

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