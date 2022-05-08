جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة بدء تلقى طلبات الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية فى مرحلتها الأولى للدورة 2022 - 2026، على مستوى 27 محافظة. وزير القوي العاملة يتابع علي الطبيعة تلقي طلبات 1034 لجنة نقابية





وتشمل 15 تصنيفاً نقابياً للصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والرى والصيد، التعليم والبحث العلمى، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوى، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربى، والنقل الجوى، والمالية والضرائب والجمارك.

وتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، على الطبيعة بالقاهرة، عملية تقديم طلبات الترشح، وذلك بالمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشارع الحجاز مصر الجديدة، حيث تفقد أماكن تلقى الطلبات لـ 15 تصنيفا نقابياً.

واطمأن الوزير على سير عملية تلقى الطلبات بدون مشكلات، لافتاً إلى أنه متواجد بنفسه لحل أى معوقات تواجه المتقدمين للترشح، مشيرا إلى أن هناك 48 لجنة فرعية و27 لجنة عامة لتلقى طلبات الترشح لـ 1034 لجنة نقابية يمثلون مليوناً و995 ألفا 837 عاملا فى انتخابات المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن هناك 11612 مرشحاً تقدموا إلكترونيا على موقع الوزارة حتى الآن.

ويتابع وزير القوى العاملة من خلال غرفة العمليات بالوزارة التى تعمل على مدار 24 ساعة عملية تلقى الطلبات دون أى معوقات، لمواجهة وتذليل أية عقبات قبل حدوثها، بحضور مدحت الغمراوى، مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.

وأثنى المتقدمون للترشح، على تنظيم عملية تقديم أوراقهم من حيث سعة الأماكن ووسائل الأمان والراحة لهم داخل أماكن تلقى الطلبات والمجهود المبذول من وزارة القوى العاملة فى هذا الشأن، للتيسير عليهم وحماية حقوق العمال فى كل القطاعات.

وتستمر عملية تلقى طلبات الترشح فى 27 محافظة لليوم الثانى على التوالى غدا الإثنين من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء الإثنين 9 مايو 2022، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين يومى 10 و11 من نفس الشهر، والطعون يوم 12 مايو، والبت فيها 13 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية يومى 14 و15 مايو، على أن تجرى الانتخابات يوم 16 من نفس الشهر تحت إشراف قضائى كامل، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت فى التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق من يومى 19 و20 مايو الجارى.