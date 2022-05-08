محافظ أسيوط يتابع أعمال حصاد وتوريد القمح بمستهدف 403 آلاف طن

جدة - نرمين السيد - تابع عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، أعمال حصاد وتوريد محصول القمح موسم 2022 للشون والصوامع وفقاً للخطة التى يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فضلًا عن التأكيد على تقديم كافة التسهيلات والدعم للمزارعين لتوريد المحصول واستلامه من المزارعين سواء فى الأراضى الزراعية أو الأراضى الصحراوية المستصلحة ومتابعة الإجراءات والآليات المتبعة لتحقيق المستهدف لهذا العام والذى يبلغ 403 آلاف طن.





وقال محافظ أسيوط، خلال لقائه مع المهندس محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين والمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن المحافظة تتميز هذا العام بزراعة مساحات كبيرة من القمح تبلغ 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز بمتوسط انتاجية 18 أردبا للفدان، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام عملية التوريد والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائى.

وأكد اتخاذ خطوات جادة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلى، وأنه سيكون هناك حوافز ودعم مادى للمزارعين وخاصة ما يتعلق منها بتقريب نقاط استلام المحصول بجانب توفير التمويل اللازم لسداد المستحقات فور التوريد وصرف حصة أسمدة مدعمة لأصحاب المساحات الكبيرة التى يتم توريدها قمح وغيرها من الحوافز وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول.

ووجه مسئولى الزراعة بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة والتى يبغ عددها أكثر من 30 صومعة وهنجرا وشون أسمنتية ومركز تجميع وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية فضلاً عن التنسيق مع مسئولى البنك الزراعى المصرى والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى لتقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وفقًا للكميات التى أعلنتها وزارتا الزراعة والتموين واستلام الأقماح من المزراعين وفقًا لسعر 885 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جراما وعلى حسب درجة النقاء والفرز وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح حتى انتهاء من موسم التوريد فى 30 أغسطس 2022.

وأكد متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة، مشيرا إلى تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أورقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873 )، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".