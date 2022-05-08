مصر للطيران تحتفل مع الركاب بعيدها الـ90 داخل المطارات (صور)

جدة - نرمين السيد - وشاركت مصر للطيران عملائها المسافرين على متن الرحلات الدولية صباح اليوم من مطار القاهرة الدولى، مظاهر الاحتفال، حيث تم التقاط صور تذكارية للمسافرين داخل الصالات وفى استراحات مصر للطيران، وعلى متن الطائرات ومنح بعضهم هدايا تذكارية كون مصر للطيران هى شركة الطيران الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا التى تصل إلى هذا التاريخ العريق.

كما حرصت مصر للطيران على الاحتفال بهذا الحدث المهم مع عملائها حول العالم من خلال توزيع العديد من تذاكر السفر المجانية ومنح أميال سفر مجانية ببرنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus وكذلك تعلية لدرجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال للعديد من عملائها حول العالم، وكذلك أطلقت الشركة مسابقة لعملائها على وسائل التواصل الاجتماعى للفوز بتذاكر سفر مجانية إلى الوجهات السياحية داخل مصر تشجعيا لحركة السياحة الوافدة إلى مصر.

كما قامت الشركة بمفاجئة عملائها بعدد من مكاتبها الداخلية فى مصر من خلال منح العملاء الذين قاموا بحجز تذاكرهم من خلال المكاتب فى ساعات معينة تخفيضات فورية على تذاكرهم وتم التقاط الصور التذكارية معهم بتلك المناسبة.

وقد قامت مصر للطيران بحملة دعائية احتفالا بالعيد الـ90 على صفحات الشركة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى متن الطائرات حيث تم وضع شعار الـ90 على غطاء رأس المقعد headrest على جميع طائرات الشركة خلال شهر مايو فضلاً عن مشاركة الركاب الحدث عبر النداء الصوتى للضيافة الجوية بالإضافة إلى توزيع هدية رمزية عبارة عملة معدنية من فئة 1 جنيه، عليها شعار حورس و90 عاما وذلك على الرحلات المغادرة من مطار القاهرة اليوم خلال تقديم الوجبات على متن الطائرات.

ومن جانبه، هنأ الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمصر للطيران العاملين بمقر الشركة وبجميع المكاتب والمحطات الخارجية بعيد الشركة الوطنية، وأثنى على دورهم المشرف والمؤثر فى الارتقاء بالشركة على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن شركة مصر للطيران لها الريادة فى القارة الإفريقية منذ القدم فهى أول شركة طيران فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وساهمت الشركة بقوة فى خدمة الجهود القومية وتوجهات الدولة لرفعة شأن مصر وإعلاء رايتها وتحقيق طموحات أبنائها فاستحقت لقب الشركة الوطنية.

وأضاف أبو العينين أن أبناء الشركة يسيرون على نفس نهج الرواد الأوائل من جهد كبير للمحافظة على المكانة المتميزة والعالمية التى وصلت إليها مصر للطيران والتى تليق باسم مصر ومكانتها بين دول العالم المختلفة، مشيرا إلى أنه على الرغم من التحديات التى تواجه الصناعة إلا أن الشركة مستمرة فى استراتيجية التطوير والتحديث وزيادة الأسطول الجوى، وتوسعة شبكة الخطوط وزيادة عدد النقاط التى تصل إليها الشركة وفتح أسواق جديدة لجذب مزيد من العملاء، وخصوصا إلى القارة الإفريقية فضلاً عن النقاط التى تساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المطارات المصرية، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الإقليمى والدولى.