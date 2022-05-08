غدا.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة لمدة 5 ساعات لأعمال الصيانة

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن محافظة البحر الأحمر اليوم الأحد، أن مركز عمليات المحافظة تلقى إخطارا من هندسة الكهرباء بالغردقة يفيد بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة النجدة والمنطقة المحيطة بها، ومصنع السماد بمحطة التنقية، ومصنع الغاز الطبيعى بمدينة الغردقة، غدا من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
كما أفاد البيان، بأنه سيتم عمل صيانة للوحة حى مجاهد بمدينة الغردقة يوم الثلاثاء القادم من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا.
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