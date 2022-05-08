جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد المصرى طابع بريد خاص وبطاقة تذكارية مطبوع عليها "لوجو" مصر الطيران وشعار الـ90 عاما، والتى توثق تاريخ إنشاء مصر للطيران منذ إصدار المرسوم الملكى بإنشائها فى 7 مايو 1932.





يأتى ذلك فى ضوء التعاون الوثيق بين مصر للطيران والهيئة القومية للبريد المصرى، ومشاركة منها فى احتفالات مصر للطيران بعيدها الـ90. ومن جانبه، أكد الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن إصدار الهيئة القومية للبريد طابعا وبطاقة تذكارية لشركة مصر للطيران بهذه المناسبة يؤكد مدى التعاون الوثيق بين الشركة الوطنية مصر للطيران والبريد المصرى والذى يمتد لسنوات طويلة. وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الشكر إلى رئيس الهيئة القومية للبريد المصرى على تقدير الهيئة لكيان كبير فى حجم الشركة الوطنية مصر للطيران وتوثيق تاريخها العريق الذى يمتد عبر عقود كثيرة بفضل سواعد وجهود أبنائها المخلصين لرفع اسم مصر عاليًا فى سماء العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طابع تذكارى بمناسبة مرور 90 عامًا على إنشاء مصر للطيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.