انت الان تتابع تفاصيل خبر النائبة عايدة السواركة: حادث سيناء سيزيد من إصرار قواتنا المسلحة في اقتلاع جذور الإرهاب ودحره..«فيديو» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696286/النائبة-عايدة-السواركة-حادث-سيناء-سيزيد-من-إصرار-قواتنا-المسلحة-في-اقتلاع-جذور-الإرهاب-ودحرهفيديو

نعت النائبة عايدة السواركة عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، شهداء أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل، الذين استشهدوا أمس، أثناء التصدى لمحاولة الهجوم الإرهابي الغادر على نقطة رفع مياه غرب سيناء.

دوت الخليج

عايدة السواركة: حادث سيناء سيزيد من إصرار قواتنا المسلحة في اقتلاع جذور الإرهاب ودحره

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

وقالت السواركة: هذا الحادث لن يزيدنا إلا إصرار وعزيمة في اقتلاع جذور الإرهاب من أراضي سيناء، مؤكدة أن هذا الحادث يشد من عزيمة الرجال ويزيدهم إصرارا نحو المضي قدمًا لاستئصال البؤر الإرهابية وتطهير أرض سيناء من تلك العناصر.

وثمنت عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، ما يبذله رجال القوات المسلحة من أرواحهم الطاهرة خلال كل عملية عسكرية يقوم بها أطهر جنود الأرض من رجال القوات المسلحة من أجل حماية ورفع راية الوطن الحبيب مصر.