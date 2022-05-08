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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696283/النائبة-سحر-طلعت-مصطفى-نحتاج-لخبرات-دولية-بمجلس-إدارة-محطة-الخيول-خصوصا-المصريين-المعترف-بهم-عالميا

طالبت النائبة سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، بتخفيض الرسوم الواردة بمشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول، و الخاصة بمجموعة من الخدمات مثل تسجيل الخيول العربية الأصيلة، مؤكدة إلى أنها تصل إلى لـ 20 الف جنيه.

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جاء ذلك خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول.

وقالت النائبة سحر طلعت مصطفى، أن تلك الرسوم مبالغ فيها، لاسيما وأننا نسعى للتشجيع على تسجل الخيول، ولا نريد أن يرفض البعض هذه الخطوة الهامة خوفًا من ارتفاع الرسوم، مطالبة بتخفيضه بحيث لاتتعدى قيمة الرسوم سبعة آلاف جنيه.

النائبة سحر طلعت مصطفى: نحتاج لخبرات دولية بمجلس إدارة محطة الخيول خصوصا المصريين المعترف بهم عالميا

وأضافت النائبة سحر طلعت مصطفى، أيضا مشروع القانون منح وزير الزراعة الحق فى أن يرشح 6 خبراء فى مجال الخيول يكونوا أعضاء فى مجلس الإدارة بالمحطة، مقترحة أن يكون من بين هؤلاء الخبراء من لديه خبرة عالمية فى المجال وذلك ليفيدنا بخبرته العالمية، والتى ستمكننا من تسويق الخيل العربى المصرى فى الخارج ومنافسة السلالات التانية.

وأعلنت مصطفى، موافقتها على مشروع القانون، معربة عن أمنيتها أن يكون خطوة هامة وحقيقية نحو الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة.