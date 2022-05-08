انت الان تتابع تفاصيل خبر بدء تصوير مسلسل "هي" بنهاية شهر مايو.. يرصد قصص حقيقية لمحاربات السرطان حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696282/بدء-تصوير-مسلسل-هي-بنهاية-شهر-مايو-يرصد-قصص-حقيقية-لمحاربات-السرطان

يستعد المخرج أحمد محمد عبده للبدء في تصوير مسلسلها الجديد “هي” في نهاية شهر مايو الجاري، اذ من المقرر ان يبدأ في ترشيح بطلات العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل هي للمخرج أحمد محمد عبده

ويرصد مسلسل “هي” قصص حقيقية لمحاربات السرطان في عدد من محافظات مصر منهم محافظة الاسكندرية والقاهرة والأقصر، كما سيتم رصد إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة المصرية مع الحالات التي يتناولها المسلسل.

ويأتي هذا العمل استكمالا لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لد عم صحة المرأة المصرية التي انطلقت في يوليو عام 2019.

الرئيس السيسي ينعي شهداء سيناء

من ناحية اخرى، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا بخالص تعازيه لأهالي الشهداء والمصريين الذين وافتهم المنية في يوم أمس السبت اثر هجوم إرهابي مفجع على غرب سيناء، اذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في انكار فريد للذات وايمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن، وأؤكد لكم ان تلك العمليات الارهابية الغادرة لن تنال من عزيمة واصرار ابناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الارهاب”.

المخرج أحمد محمد عبده

مخرج ومنتج مصري مواليد15 يناير، 1990‏ في القاهرة مساعد انتاج تحت التدريب بمسلسل " 7 شارع السعاده منفذ انتاج تحت التدريب بفيلم " الريس عمر حرب”، أخراج مسرحيه تاجر البندقيه انتاج وزارة التربيه والتعليم أخراج الفيلم الوثائقي " تقرير السيرك " انتاج شركة هاندميد . الفيلم مشارك بالمسابقه الرسميه لمهرجان اسكندريه 2013 .

من أهم أعماله: “مساعد مخرج بفيلم دكان شحاته، انتاج و اخراج الفيلم الدرامي القصير " الكابوس " حصل الفيلم علي جائزة النقاد والجمهور من مهرجان كزابلانكا عرض الفيلم بمهرجانات " موناكو ، القومي للسينما، الساقية " عرض خاص للفيلم بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، اخراج مسرحية راشمون " ادب ياباني " بمسرح التربيه والتعليم عمل مساعد مخرج بفيلم دكان شحاته، انتج و اخرج الفيلم الدرامي القصير " الجرس "، انتج الفيلم الدرامي القصير " قرار حياه او موت ".