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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696280/حقيقة-حرمان-طلاب-الجامعات-الحكومية-من-أداء-الامتحانات-حال-عدم-سداد-المصروفات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في الساعات الماضية على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء امتحانات نهاية العام حال عدم سداد المصروفات.

دوت الخليج

حرمان الطلاب من أداء الامتحانات

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم، لبيان حقيقة ما تردد عن حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حال عدم سداد المصروفات المقررة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لم يصدر أية قرارات بهذا الشأن، مُشيرةً إلى قيام الجامعات الحكومية بتخصيص دعم لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لمساعدة الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد عدم إمكانية السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، وحرصًا من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ومن المقرر أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات 2022، خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، حيث جارٍ الإعداد لجداول الامتحانات؛ تمهيدًا لإعلانها قبل موعد الامتحانات بفترة كافية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة الحصول على لقاح كورونا.

الوزارة تناشد المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات

ناشدت وزارة التربية والتعليم والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).