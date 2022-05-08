رئيس دفاع النواب: حادث سيناء لن يمر مرور الكرام.. والقوات المسلحة ستقتص من هؤلاء القتلة..«فيديو»

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696279/رئيس-دفاع-النواب-حادث-سيناء-لن-يمر-مرور-الكرام-والقوات-المسلحة-ستقتص-من-هؤلاء-القتلةفيديو

نعي اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا أمس، أثر تصديهم لعناصر إرهابية قامت بالهجوم على نقطة رفع ميا بغرب سيناء، قائلا: اتقدم بخالص التعازي في استشهاد جنودنا الأبطال الذين أدوا واجبهم الوطني وهم يدافعون عن ترابه.

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رئيس دفاع النواب: حادث سيناء لن يمر مرور الكرام

وقال العوضي: هذا الحادث لن يمر مرور الكرام، ولكن عقيدة القوات المسلحة سوف تقتص من هؤلاء القتلة والذين خططوا وتلوثت أيديهم بدماء هؤلاء الشهداء الأحرار.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: هذا الحادث الجسيم لن يؤثر علي القوات المسلحة والإرادة المصرية علي الإصرار والسعي إلي اقتلاع جذور الإرهاب الموجودة في هذه المنطقة.

وقدم العوضي، التحية والتقدير لشهداء مصر الأبرار والقوات المسلحة الباسلة التي تدافع عن الأرض والعين، مضيفا: ما قامت به القوات المسلحة والشرطة الباسلة سيبقي فخر واعتزاز لكل مصري وعربي.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: قمت بزيارة مناطق الشيخ زويد، بعد عودة مواطنيها، وذلك بعدما نجحت القوات المسلحة الباسلة في تحرير هذه المناطق والقري من الإرهاب.