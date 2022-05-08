دوت الخليج ينشر البيان المالي 2022 / 2023 قبل عرضه على البرلمان غدا«مستند»

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696231/تحيا-مصر-ينشر-البيان-المالي-2022--2023-قبل-عرضه-على-البرلمان-غدامستند

ينشر موقع دوت الخليج البيان المالي للدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023، والمنتظر أن يتم عرضه على مجلس النواب غدا الاثنين بالجلسة العامة.

دوت الخليج ووفقًا لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة شهدت المخصصات المالية للدعم والمزايا الاجتماعية زيادة قدرها نحو 34 مليارًا و692.5 مليون جنيه، وقدرت في العام المالي الجديد بواقع 355 مليارًا و993.5 مليون جنيه، مقابل نحو 321 مليارًا و301 مليون جنيه مُدرجة بموازنة العام المالي الجاري 2021-2022. كما تضمنت مخصصات الأجور في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2022-2023 ارتفاعًا، فضلًا عن خفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%.

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