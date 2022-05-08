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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696278/أية-مدنينائبة-التنسيقية-تطالب-بتطوير-الجهات-المعتمدة-لإصدار-شهادات-تصدير-الخيول

أعلنت النائبة ايه مدني، عن موافقتها علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

دوت الخليج

أية مدني«نائبة التنسيقية» تطالب بتطوير الجهات المعتمدة لإصدار شهادات تصدير الخيول

وقال مدني، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب": " أوافق من حيث المبدأ، لضرورة هذا القانون، خاصة وأن مصر مميزة بفصيلة من الخيل العربي وهي فصيلة مصرية أصيلة ومن اغلى وأجود الفصائل، واهملت سنين طويلة وحان الوقت لتستعيد مكانتها".

وطالبت النائبة بضرورة متابعة ومراقبة السوق، وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالخيول وتوحيدها، وتطوير المعامل الخاصة بعلاج الأوبئة والكشف عنها، وتطوير الجهات المعتمدة لاصدار الشهادات الخاصة بتصدير الخيول"

وأضافت:" نفسي اشوف في القانون قواعد لمتابعة ورقابة الشهادات التي تصدر بمعايير دولية ومعترف بها، وارجو أن الحكومة تحل أزمة تصدير الخيول، إلي أدت حظر مصر من تصدير الخيول منذ ٢٠١٠ وحتى تاريخه لأننا غير ملتزمين بالشروط والمعايير الدولية، وهذا وفقا لتقرير الاتحاد الاوروبي منذ ٢٠١٠ (يعني من ١٢ سنة) وبمساعدة وباعتراف موظفين من الحكومة، أن هناك تقصير"

وتابعت :" احنا عارفين بالمشكلة، ومش بنحلها، وبنبلغ عن نفسنا والبلد تتأذي وحتى يومنا هذا الخطوات الي بتقوم بيها الحكومة في هذا الملف ضعيف جدا، وبالتالي انا متخوفه ان محطة الزهراء تبدأ وفي النهاية مش عارفين نصدر خيل ولا ندخل اي حصان بسبب حظر الاتحاد الاوروبي لينا".

واستعرض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكد أن فلسفة مشروع القانون تكمن في استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وكذلك خلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافى وحضارى وسياحى في هذا المجال.

وقال أن مشروع القانون المعروض ينص على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى.

وأضاف، أيضا ينص المشروع على تولى المحطة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وأناط بالمحطة الحفاظ على نقاء دمائها والقيام بكافة التصرفات والاعمال اللازمة لتحقيق الغرض من انشائها من خلال مباشرة اختصاصاتها ومنها: - الاهتمام بتربية الخيول العربية الاصيلة.