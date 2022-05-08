انت الان تتابع تفاصيل خبر اقتراحات النواب تناقش مقترح نشوى الشريف لإنشاء جناح جديد بمدرستي الوحدة المجمعة والنصر الابتدائية بطناح بالدقهلية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696275/اقتراحات-النواب-تناقش-مقترح-نشوى-الشريف-لإنشاء-جناح-جديد-بمدرستي-الوحدة-المجمعة-والنصر-الابتدائية-بطناح-بالدقهلية

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عاطف ناصر، الاقتراح برغبه المقدم من النائبة نشوى الشريف، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، حول إنشاء جناح جديد بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية، و مدرسة النصر الابتدائية بطناح بمحافظة الدقهلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقتراحات النواب تناقش مقترح نشوى الشريف لإنشاء جناح جديد بمدرستي الوحدة المجمعة والنصر الابتدائية بطناح بالدقهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.