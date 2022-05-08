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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696274/الصحة-توجه-عدة-نصائح-للطلاب-للوقاية-من-كورونا-أثناء-الامتحانات

وجهت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خلال منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ عدة نصائح للطلاب؛ للوقاية من فيروس «كورونا» خلال فترة الامتحانات.

دوت الخليج

نصائح «الصحة» للوقاية من فيروس كورونا

تحرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم خدماتها ونصائحها للمواطنين والمرضى، ورفع الوعي بطرق الوقاية والعلاج من الأمراض المختلفة، من خلال منشورتها الدائمة على صفحتها الرسمية.

ونشرت الوزرارة، منذ قليل، عدة نصائح للطلاب لتجنب الإصابة بفيروس «كورونا» أثناء فترة الامتحانات، والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها.

وجاءت نصائح وزارة الصحة كالآتي:

1- الحرص على ارتداء الكمامة الواقية

2- تجنب التجمعات مع الأصدقاء قبل وبعد الامتحان، وعدم نزع الكمامة عند التحدث مع الآخرين

3- الحرص على اصطحاب أدواتك الشخصية المطلوبة وعدم مشاركتها مع زملائك

4- إذا شعرت بالتعب أو أي أعراض تنفسية، قم بإبلاغ المراقب على الفور

5 - غادر المدرسة بعد انتهاء الامتحان مباشرة وعقم يديك باستمرار

الخط الساخن لوزارة الصحة

توفر وزراة الصحة والسكان، للمواطنين، خدمة الاستفسار عن طريق الخط الساخن، لمن يرغب بمزيد من المعلومات أو الاستفسار عن طرق العلاج والوقاية على رقم 105، أو من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

قوافل وزارة الصحة الطبيةتقدم وزارة الصحة والسكان، من خلال قوافلها الطبية، خدمة الكشف والعلاج المجاني على المواطنين في مختلف التخصصات، وأوضحت الوزارة في منشورها أن هذه التخصصات تتمثل في :«نساء وولادة - الأطفال- الباطنة - العظام - الجراحة - الأنف والأذن - الرمد والأسنان - القلب - الجلدية» بالإضافة لخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الأشعة والتحاليل.

وتنطلق القوافل، اليوم الأحد تستمر حتى غدًا الإثنين، بمحافظات الوادي الجديد، أسيوط، ومحافظة أسوان.