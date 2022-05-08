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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696272/حزب-مستقبل-وطن-يهنئ-فريد-زهران-لفوزه-برئاسة-حزب-المصري-الديمقراطي-الاجتماعي

تقدم حزب مستقبل وطن، بخالص التهنئة إلى فريد زهران، لفوزه بمنصب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

دوت الخليج

حزب مستقبل وطن يهنئ فريد زهران لفوزه برئاسة حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

وأعرب حزب مستقبل وطن عن أطيب أمنياته لرئيس الحزب بالتوفيق والنجاح وتحقيق تطلعات أعضاء حزبه الكرام.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب، فوز السياسي فريد زهران، برئاسة الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وذلك بعد إقامة المؤتمر العام أمس الجمعة، بحضور أكثر من ٥٠٪ من أعضاء الجمعية العمومية.

وجاءت نتيجة الانتخابات بأغلبية ٥٢٠ صوتا مقابل ٢٢٩ للدكتور حنا جريس، و 18 للدكتورة نجلاء قطب

كما شهدت انتخابات المصري الديمقراطي الاجتماعي، حضور عدد من القيادات الحزبية والسياسية خلال الساعات الأولى من صباح امس الجمعة، منهم كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، وعضو لجنة العفو الرئاسي، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمين العام لحزب الكرامة محمد بيومي، ورئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، مدحت الزاهد. تجدر الإشارة إلى أن من قام بعملية التصويت على انتحاب رئيس الحزب، كان عددهم ٦٦٥ من ٩٩٠ لهم حق التصويت.