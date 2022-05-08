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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696271/أشرف-زكي-دورنا-لا-يقل-ل-عن-دور-الجندي-على-الجبهة-والرئيس-السيسي-بيقدر-الفن

تحدث الفنان أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المقدم على قناة الحياة، عن مشاركته في مسلسل الاختيار 3 وما قدمته الأعمال الدرامية الرمضانية هذا العام من رسالة هامة للشعب المصري والوطن العربي,

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات أشرف زكي عن المشاركة في الاختيار 3

قال أشرف زكي عن دور الفنانين في توصيل الرسايل الوطنية الهادفة للمواطنين: “دورنا لا يقل عن دور الجندي على الجبهة لأننا كنا نشعر بأننا نقوم بدور تجاه مصر وهو دور وطني وكل فنان بأدواته"، مؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيس دائم الدعم لنجوم الفن والفنانين.

وأضاف: “"الحمدلله قدرنا نوصل الرسالة بمنتهي الأمانة، سواء في الاختيار أو العائدون و من قبلهما الممر".

أشرف زكي يدافع عن زوجته روجينا

وخرج قيب المهن الموسيقية ليدافع عن زوجته الفنانة روجينا بعد الهجوم عليها بسبب ترويجها لمسلسلها الجديد الذي من المقرر عرضه في رمضان 2023 من أمام الكعبة، فقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة الموطن” المذاع على قناة الحدث: “فنانة راحت الكعبة تدعي ربنا يوفقها في عمل جديد وكل اللي واقفين في الكعبة واقفين بيدعوا ربنا عشان يستجيب لهم، سواء يوفقهم في عملهم أو يشفي أسرته أو غير ذلك".مش شايف إن فنان يروح يدعي ربنا يوفقه في عمله أو في عمل جديد يبقى كفر يعني، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل في من يدعون على أنفسهم بأنهم رجال الدين”.

واختتم حديثه: “ربنا هينصرنا وهذه البلد الطيبة التي نموت في ترابها ربنا حاميها وإحنا مش هيهزنا أي كلام ولو للحظة”.

أشرف زكي في الاختيار 3

جدير بالذكر أنه شارك الفنان أشرف زكي في مسلسل الاختيار 3 بجانب كلا من أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.