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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696270/برلمانية-النور-تطالب-شباب-التيار-الإسلامي-المتورطون-مع-الجماعات-الإرهابية-في-العمليات-الإرهابية-بالعودة-إلى-صوابهم-فيديو

قال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: " من ارتكبوا جريمة الإرهاب ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .

دوت الخليج النائب أحمد خيرالله يطالب شباب التيار الإسلامي المتورطون مع الجماعات الإرهابية بالعودة إلى صوابهم جاء ذلك خلال كلمته، بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة. وقال خير الله: نشهد تشتت العناصر الإرهابية ونقول لهذه العناصر اتقوا الله في هذه الدماء‏ . وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، شباب التيار الإسلامي المتورطون مع الجماعات الإرهابية في العمليات الإرهابية وتدمير الأوطان بالعودة إلى صوابهم. وأشار خير الله، إلى أن هذه الجماعات المتطرفة تقوم بتجنيد شباب التيار الإسلامي من أجل تنفيذ أجندة هذه الجماعات لتدمير الأوضان والشعوب. وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن هذه الجماعات تستغل الشباب بعد تجنيده بأفكار خاطئة بعيدة كل البعض عن صحيح الإسلام الوسطي، مؤكدا أن هذه الجماعات تضحك على عقول هؤلاء الشباب.

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