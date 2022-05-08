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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696266/الرئيس-السيسي-يترأس-اجتماع-المجلس-الأعلى-للقوات-المسلحة

صرّح السفير بسّام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد.

دوت الخليج استهشاد ضابط و 10 جنود في هجوم إرهابي جاء ذلك عقب الهجوم الإرهابي الغادر على نقطة رفع مياه غرب سيناء، أمس السبت، والذي استشهد فيه ضابط و10 جنود، بالإضافة لإصابة 5 أفراد أخرين.

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