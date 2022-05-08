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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696264/هشام-الجاهل-يشيد-ببسالة-أفراد-القوات-المسلحة-التى-أحبطت-العمل-الإرهابى-الجبان

استنكر النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن هيئات مكاتب وأعضاء حزب مستقبل وطن بمراكز رشيد والمحمودية والرحمانية وجميع أهالى محافظة البحيرة ، الحادث الإرهابى الخسيس والجبان ، والذى استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء ، والذى أدى إلى استشهاد عدد من أفراد قواتنا المسلحة البواسل . وقال " الجاهل ، إن هذا الحادث الإرهابى الغاشم ، الذى استهدف نقطة رفع مياه فى سيناء ، يؤكد أن قوى الشر والإرهاب لاتزال تتربص بمصر ، وتسعى جاهدة للحد من جهود الدولة المصرية ، والتى آتت ثمارها فى الأمن، والاستقرار .

دوت الخليج

النائب هشام الجاهل ينعي شهداء القوات المسلحة بمحطة رفع القناة

وأشاد عضو مجلس النواب المصرى ببسالة أفراد القوات المسلحة ، والتى أحبطت العمل الإرهابى الجبان .

وأكد النائب « هشام الجاهل » أن محاولات الإرهاب هذه لن تثنى الدولة بكل أجهزتها عن ملاحقته، واجتثاث جذوره ، وأن هذه العمليات الارهابية اللعينة لن تفلح فى الحد من التفاف الشعب حول قيادته السياسية ، التى تسير بالوطن نحو الأمن ، والاستقرار، والرخاء ، والتأكيد على أن مصر، بقيادتها السياسية ، وقواتها المسلحة الباسلة ، وأجهزة شرطتها الوفية ، وشعبها العظيم ، لن تتراجع عن مواجهة قوى الشر والإرهاب، وأنها ماضية بكل قوة فى طريق القضاء على كل أشكال الشر الإرهاب وأعوانه .

واكمل هشام الجاهل، “ ونحن إذ ننعى شهداء هذا الحادث من أفراد قواتنا المسلحة البواسل ، ( درع هذا الوطن وسيفه )، لا نملك إلا ان ندعوا المولى سبحانه وتعالى ، أن يحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء ، وأن يبدلهم داراً خيراً من دارهم ، وأهلاً خيراً من أهلهم ، وزوجاً خيراً من زوجهم ، اللهم عاملهم بما أنت أهله ، ولا تعاملهم بما هم أهله ، اللهم أجزهم عن الإحسان إحساناً ، وعن الإساءة عفواً وغفراناً، اللهم اجزهم عما قدموه لوطنهم خيراً ، اللهم ألهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان”.