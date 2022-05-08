النائب مصطفى بكرى: نجاح القوات المسلحة فى سيناء وراء حادث شرق القناه الإرهابى..«فيديو»

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696263/النائب-مصطفى-بكرى-نجاح-القوات-المسلحة-فى-سيناء-وراء-حادث-شرق-القناه-الإرهابىفيديو

نعي النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، شهداء القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا الذين استشهدوا أمس السبت، أثناء تصديهم لعناصر إرهابية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياة بغرب سيناء.

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مصطفي بكري: حادث سيناء الإرهابي لم يكن فعلا تلقائيا

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

وأضاف بكري: نحن علي ثقة أن ما جري لم يكن فعلا تلقائيا، إنما يرجع لعدة أسباب، فالسبب الأول هو نجاح القوات المسلحة والشرطة المصرية في تطهير سيناء من الإرهاب والسعي الدؤوب إلي التأكيد علي وجود هذه العناصر الإرهابية في بعض الأماكن داخل سيناء، خاصة بعد أن تمكن القوات المسلحة من إعادة آلاف المواطنين إلي قراهم في الشيخ زويد، والسبب الثاني مسلسل الاختيار وكشفه لمؤامرات جماعة الإخوان والتابعين لها ضد هذا الوطن.

وأكد عضو مجلس النواب، علي وقوف الشعب المصري العظيم دائما وأبدا خلف قيادة الحكيمة في مواجهة هذا الإرهاب الغاشم.

إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

مشروع القانون يهدف إلى تطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم.

كما يهدف مشروع القانون إلى إحياء واستعادة تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة.