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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696262/عباس-أبو-الحسن-ينشر-صور-نادرة-من-فيلم-مافيا-والجمهور-الجزار-حبيبنا

شارك الفنان عباس أبو الحسن متابعيه مجموعة من الصور النادرة لكواليس فيلم مافيا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وفيلم مافيا من تأليف مدحت العدل عام 2022 والذي حقق إيرادات عالية عالية.

دوت الخليج يرصد لكم نشر عباس أبو الحسن صور نادرة من كواليس فيلم مافيا

صور نادرة من فيلم مافيا

ونشر عباس أبو الحسن تلك الصور من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وقد تم عرض فيلم مافيا في شهر أغسطس لعام 2002 وحقق إيرادات بلغت 13,084,935 جنيهًا مصريًا مما يجعله واحدًا من أنجح أفلام السينما المصرية.

وتفاعل متابعيه مع الصور مسترجعين ذكرياتهم مع فيلم مافيا، حيث قال تعليق: “دور الجزار كان بيخوفني وانا طفلة وغالبا لحد دلوقتي بخاف منه”، وقال تعليق آخر: الجزار.

عباس أبو الحسن يهاجم مؤلفي دراما رمضان

هاجم الفنان عباس أبو الحسن عدد من مؤلفين هذا العصر، خاصة كتاب دراما رمضان هذا العام، مؤكدا انه يخوضون السباق الرمضاني دون وضع قصة كاملة للعمل الذين من المقرر تقديمه.

كتب عباس أبو الحسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نيتفليكس بقوا بيفكرونى فى سيزون ٢ و ٣ فى ٩٥٪؜ من مسلسلاتهم بمنتجين ال ٣٠ حلقة”.

وتابع: “عندنا فى رمضان معاك قصة حلوة تمامها سيزون واحد اتنيل أقف متقعدش تحلب فى تور !.. وانت راخر ايها المحلى معاك طلعة كويسة متزقكش غير ١٠ حلقات و معندكش بقية الحدوتة ولا تعرف النهاية لا انت ولا الكاتب خد فكرتك واطلع على بلاتفورم اخبط سيزون وإرحموا ميتين أبونا !”.

واستكمل حديثه مهجاما صناع الدراما: “طب ورحمة ابويا وامى انا اتعرض عليا رمضان دة مسلسلين كانوا بيتصوروا فعليا وبنجوم ! والمنتج/المنتجة معهمش غير ٥ حلقات..٥ حلقات حصلت طبعا قبل كدة لكن معهمش لا معالجة طويلة ولا قصيرة ولا ملخص ولا يحزنون!!بمعنى ان حرفيا لا الكاتب ولا جنس بنى آدم عارف همه رايحين فين دة الجديد ! طبعا العملين دول لبسوا فى الحيط ومكملوش ومتعرضوش”.

واختتم حديثه: “المحزن أن مستوى الكتابة فى العموم مش يخليك تقول خلى سيزون رمضان ١٥ حلقة..لأ خليهم عشرة واتعب شوية واعصر قصتك قبل ماتكتب حرف . ولا ألوم الا المنتج اللى بيدفع ملايين فى هذا الهراء عبثا الى منظومة كاملة تعمل فى هذا الخراء”.