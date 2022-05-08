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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696260/إصابة-طفل-بأختناق-فى-أنفجار-سخان-بالغربية

اصيب طفل فى العاشرة من عمره، بأختناق إثر أنفجار سخان شقتهم السكنية بمنطقة ابو هرجة التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الاهالى بأندلاع حريق داخل شقة سكنية بسبب أنفجار سخان أدى إلى أصابة طفل يدعى ادهم نور يبلغ من العمر ١٠ سنوات بأختناق، ولا توجد شبهة جنائية .

سيارات الحماية المدنية

انتقلت سيارات الحماية المدنية الى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة المبدئية أن انفجار السخان تسبب فى حدوث حريق بالشقة وأسفر عن أختناق الطفل . وجرى السيطرة على ألسنة النيران، قبل أمتدادها إلى الأماكن المجاورة، ونقل الطفل الى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة.

حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية

وفى سياق اخر، نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا،وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم الأحد، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 22 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، وذلك فى إطار تنفيذا إستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.