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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696259/مدبولي-يتابع-الموقف-التنفيذي-لمشروعات-تطوير-عواصم-المحافظات-وإعادة-إحياء-القاهرة-التاريخية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس السبت، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة من التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، بالإضافة لمشروعات تطوير حدائق الفسطاط وإعادة إحياء القاهرة التاريخية، بحضور المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

دوت الخليج

مشروعات تطوير عواصم المحافظات وحدائق الفسطاط

لفت رئيس الوزراء -خلال الاجتماع- إلى أهمية مشروعات تطوير عواصم المحافظات وحدائق الفسطاط، وإعادة إحياء القاهرة التاريخية، في ظل خطة الدولة لبناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات بعاصمة كل محافظة، يشمل مختلف الخدمات؛ لتحقيق خطة الدولة في تحسين العمران القائم، بما يليق بالمواطن المصري، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من مشروعات حدائق الفسطاط وإحياء القاهرة التاريخية في أقرب وقت، بما يسهم في إعادة الوجه الحضاري لمدينة القاهرة.

13 محافظة ضمن خطة الحكومة لتطوير العواصم

كما استعرض المهندس خالد صديق الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة من خطة تطوير عواصم المحافظات، التي تشمل 13 محافظة وهي: «القاهرة، السويس، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، القليوبية، الفيوم، الشرقية، المنوفية، قنا، المنيا، سوهاج والدقهلية».

واشار أنه يتم تنفيذ هذه الوحدات بنسب إنجاز متقدمة، بجانب تنفيذ المحلات التجارية والوحدات الإدارية والخدمات والمرافق العامة، التي تسهم في توفير مجتمع سكني حضاري متكامل الخدمات للمستفيدين من هذه الوحدات.

كما تم عرض ملخص للموقف التنفيذي لمشروع تطوير حدائق الفسطاط، خلال الاجتماع، حيث تمت الإشارة إلى موقف تنفيذ الأعمال بساحة جامع عمرو بن العاص، والتي تم صلاة عيد الفطر بها، ولاقت أعمال التطوير رضا واستحسان الجميع، إضافة إلى عرض الموقف التنفيذي لأعمال الحفر والردم والتسويات بالمشروع، إلى جانب معدلات تنفيذ المنطقتين الثقافية والاستثمارية والبوابات والأسوار بالمشروع.

تنفيذ عدة مشروعات خدمية وترفيهية وسياحية

وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أنه من المقرر أن يتم تنفيذ عدة مشروعات خدمية وترفيهية وسياحية بهذه المنطقة، ومن ثم يهدف الصندوق إلى إدارتها على أعلى مستوى؛ للحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها.

كما استمع رئيس الوزراء إلى تقرير الموقف التنفيذي لمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، بما يتضمنه من تطوير المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم، ومنطقة باب زويلة وحارة الروم، فضلا عن تطوير منطقة درب اللبانة، وحديقة ميدان الرميلة.