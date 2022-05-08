بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الأولي علي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:28 مساءً - وزير القوي العاملة يتابع علي الطبيعة تلقي طلبات 1034 لجنة نقابية

1.9 مليون عامل يختارون 11612 مرشحا في الانتخابات العمالية

المرشحون يثنون علي العملية التنظيمية

والتيسير عليهم وتوفير وسائل الراحة والأمان

بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، وحتى الخامسة مساءُ عملية

تلقى طلبات الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الأولى للدورة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ ، علي مستوى 27 محافظة، وتشمل ١٥ تصنيفاً نقابياً للصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية ، والنقل الجوي ، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

وتابع محمد سعفان وزير القوي العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية ،علي الطبيعة بالقاهرة، عملية تقديم طلبات الترشح ،وذلك بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشارع الحجاز مصر الجديدة ، حيث تفقد أماكن تلقي الطلبات لـ 15 تصنيفا نقابياً.

واطمأن الوزير على سير عملية تلقي الطلبات بدون مشكلات ، لافتاً إلي أنه متواجد بنفسه لحل أى معوقات تواجه المتقدمين للترشح ، مشيرا إلى أن هناك 48 لجنة فرعية و 27 لجنة عامة لتلقى طلبات الترشح لـ 1034 لجنة نقابية يمثلون مليوناً و995 ألفاُ 837 عاملا في انتخابات المرحلة الأولي، مشيراً إلي أن هناك 11612 مرشحاً تقدموا إلكترونيا ً على موقع الوزارة حتى الآن .

ويتابع وزير القوي العاملة من خلال غرفة العمليات بالوزارة التي تعمل علي مدار 24 ساعة عملية تلقي الطلبات دون أى معوقات ، لمواجهة وتذليل أية عقبات قبل حدوثها، وذلك بحضور مدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة ،ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات .

وأثنى المتقدمين للترشح، على تنظيم عملية تقديم أوراقهم من حيث سعة الأماكن ووسائل الأمان والراحة لهم داخل أماكن تلقى الطلبات والمجهود المبذول من وزارة القوى العاملة في هذا الشأن، وذلك للتيسير عليهم وحماية حقوق العمال في كافة القطاعات.

وتستمر عملية تلقي طلبات الترشح في ٢٧ محافظة لليوم الثاني علي التوالي غدا الإثنين من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء الأثنين 9 مايو 2022 ، علي أن يتم إعلان أسماء المرشحين يومي 10 و11 من نفس الشهر، والطعون يوم 12 مايو، والبت فيها 13 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 مايو ، علي أن تجري الانتخابات يوم 16 من نفس الشهر تحت إشراف قضائي كامل ، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الجاري.