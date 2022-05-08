شكري يعقد مباحثات مع سكرتير عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:28 مساءً - عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري⁩، الرئيس المعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، جلسة مباحثات اليوم /الأحد/ بمقر وزارة الخارجية، مع البروفيسور بيتيري تالاس السكرتير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول التعاون مع المنظمة في ضوء الاستضافة المقبلة لمصر للدورة الـ 27 للمؤتمر.

وأضاف أنه تم خلال المباحثات التأكيد على ارتباط قضايا المياه بموضوعات المناخ، في ضوء الاهتمام العالمي بالتكيُف مع تداعيات تغير المُناخ ومنها ندرة المياه.