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القوى العاملة: صرف 7.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1374 منهم...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:28 مساءً - قامت مديرية القوي العاملة بالبحيرة ، بصرف صرف منح عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ 7439 عاملاً مسجلاً بإجمالي 7 ملايين و 439 ألف جنيه ، وتسجيل 230 عامل جديد على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .

أعلن ذلك محمد سعفان وزير القوى العاملة وقال : إن المديرية قامت أيضا بصرف منح لهذه الفئة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 3 منحة مواليد بـ 6 آلاف جنيه ، و3 منح زواج واحدة بمبلغ 9 آلاف جنيه ، ومنحة وفاة أحد الأقارب بـ 2000 جنيه ، ومنحة وفاة عامل بـ 10 آلاف جنيه ، وصرف 2000 جنيه لعامل لإجراء عملية جراحية صغرى .

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أبريل الماضي - أن المديرية قامت بتعيين 1374 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 25 قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 2751 من راغبي العمل ، وتوفير 432 فرصة عمل ، فضلاً عن إستخراج 1002 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

كما قامت المديرية في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 502 منشأة (دوري وحملات) ، وأسفر عن تحرير 36 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 5 ندوات توعية عمالية ، وعمل 3 زيارات خدمات عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 46 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 31 منشأة أخرى ، والتفتيش على 112 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية يعمل بها 11 ألفاً و 695 عاملا ، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 22 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوتين منها ودياً ، وإحالة 4 شكاوى منها للمحكمة العمالية ، وحفظ شكوتين ، و 14 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة .

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بالإنتهاء من دورتين تدريبيتين بمركز تدريب مهني حوش عيسى على مهن التفصيل والحياكة ، والتطريز الآلي والمشغولات اليدوية لـ 23 متدربة ، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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