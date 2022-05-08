القوى العاملة: صرف 7.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1374 منهم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:28 مساءً - قامت مديرية القوي العاملة بالبحيرة ، بصرف صرف منح عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ 7439 عاملاً مسجلاً بإجمالي 7 ملايين و 439 ألف جنيه ، وتسجيل 230 عامل جديد على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .

أعلن ذلك محمد سعفان وزير القوى العاملة وقال : إن المديرية قامت أيضا بصرف منح لهذه الفئة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 3 منحة مواليد بـ 6 آلاف جنيه ، و3 منح زواج واحدة بمبلغ 9 آلاف جنيه ، ومنحة وفاة أحد الأقارب بـ 2000 جنيه ، ومنحة وفاة عامل بـ 10 آلاف جنيه ، وصرف 2000 جنيه لعامل لإجراء عملية جراحية صغرى .

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أبريل الماضي - أن المديرية قامت بتعيين 1374 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 25 قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 2751 من راغبي العمل ، وتوفير 432 فرصة عمل ، فضلاً عن إستخراج 1002 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

كما قامت المديرية في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 502 منشأة (دوري وحملات) ، وأسفر عن تحرير 36 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 5 ندوات توعية عمالية ، وعمل 3 زيارات خدمات عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 46 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 31 منشأة أخرى ، والتفتيش على 112 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية يعمل بها 11 ألفاً و 695 عاملا ، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 22 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوتين منها ودياً ، وإحالة 4 شكاوى منها للمحكمة العمالية ، وحفظ شكوتين ، و 14 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة .

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بالإنتهاء من دورتين تدريبيتين بمركز تدريب مهني حوش عيسى على مهن التفصيل والحياكة ، والتطريز الآلي والمشغولات اليدوية لـ 23 متدربة ، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.