الحكومة تنفى حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 12:28 مساءً - انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات، وأنه لم يصدر أية قرارات بهذا الشأن، مُشيرةً إلى قيام الجامعات الحكومية بتخصيص دعم لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لمساعدة الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد عدم إمكانية السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وحرصاً من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات 2022 خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، حيث جارٍ الإعداد لجداول الامتحانات، تمهيداً لإعلانها قبل موعد الامتحانات بفترة كافية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة الحصول على لقاح كورونا.

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