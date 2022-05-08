صرف 7.5 مليون جنيه منح للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - قامت مديرية القوى العاملة بالبحيرة بصرف صرف منح عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ7439 عاملاً مسجلاً بإجمالى 7 ملايين و439 ألف جنيه، وتسجيل 230 عاملا جديدا على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم. وتعيين 1374 منهم 25 "قادرون باختلاف" بالبحيرة





أعلن ذلك محمد سعفان، وزير القوى العاملة، موضحا أن المديرية قامت أيضا بصرف منح لهذه الفئة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً منها 3 منحة مواليد بـ6 آلاف جنيه، و3 منح زواج واحدة بمبلغ 9 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بـ2000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بـ10 آلاف جنيه، وصرف 2000 جنيه لعامل لإجراء عملية جراحية صغرى.

وأضاف عثمان عبد الرسول، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أبريل الماضى، أن المديرية قامت بتعيين 1374 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 25 قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 2751 من راغبى العمل، وتوفير 432 فرصة عمل، فضلاً عن استخراج 1002 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

كما قامت المديرية فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 502 منشأة (دورى وحملات)، وأسفر عن تحرير 36 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 5 ندوات توعية عمالية، وعمل 3 زيارات خدمات عمالية.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 46 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ31 منشأة أخرى، والتفتيش على 112 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية يعمل بها 11 ألفاً و695 عاملا، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 22 شكوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها ودياً، وإحالة 4 شكاوى منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوتين، و14 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بالانتهاء من دورتين تدريبيتين بمركز تدريب مهنى حوش عيسى على مهن التفصيل والحياكة، والتطريز الآلى والمشغولات اليدوية لـ 23 متدربة، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.