قرض صندوق التنمية المحلية.. الشروط وطريقة الحصول عليه (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ونجح الصندوق خلال الثمانى سنوات الماضية فى ضخ حوالى 160 مليون جنيه إجمالى قيمة القروض، ومشاركة من المستفيدين قدرها 32 مليون جنيه وبإجمالى استثمارات قدرها 192 مليون جنيه، حيث تم تمويل 24349 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر وفرص عمل مباشرة.

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