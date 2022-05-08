فى اليوم العالمى.. ماذا حقق الهلال الأحمر المصرى فى 2022؟

جدة - نرمين السيد - وتعتبر جمعية الهلال الأحمر المصرى، أحد أذرع الدولة فى مواجهة الأزمات والكوارث، كما أنها مسؤولة عن إعداد المجتمع ليصبح أكثر قابلية لامتصاص الصدمات والكوارث، حسبما أكد الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى للهلال.

وفى الاحتفال باليوم العالمى لـ الهلال الأحمر، نرصد فى السطور القادمة، جانبًا من الخدمات التى قدمها "الهلال الأحمر المصرى" للمواطنين خلال الفترة الماضية.

ومن أبرز الخدمات التى قدمها الهلال الأحمر، تلك التى كانت متعلقة بـ المصريين فى أوكرانيا، فبتوجيهات من القيادة السياسية، وصلت الفرق الإغاثية الخاصة به إلى حدود أوكرانيا فى توقيت صعب، وتمركزت فرق الإغاثة على حدود بولندا، ورومانيا، للعمل على تسهيل نقل المصريين وإعادتهم إلى وطنهم، وتسهيل التواصل مع العالقين.

كما يدعم الهلال الأحمر المصرى الأشقاء فى فلسطين، ويقدم الإغاثات العاجلة لهم، والإسعافات الأولية للمصابين جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى التى لا تتوقف.

ومؤخرا دعت جمعية الهلال الأحمر المصرى، المواطنين للتبرع لتوصيل المساعدات اللازمة لدعم الأشقاء فى فلسطين.

وبينت فى منشور عبر حسابها الرسمى على موقع فيس بوك، أن التبر يكون من خلال: "إرسال رسالة نصية من أى محمول على رقم 9770 قيمة الرساله 5 جنيهات واكتب فيها فلسطين، أو من خلال مندوب عبر الاتصال بـ 15322 واترك اسمك، العنوان، رقم المحمول، والمبلغ وسيتم التواصل معك فى خلال ساعات، أو من خلال فورى بكود 99981، وأونلاين من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصرى".

فى الداخل كان الهلال الأحمر المصرى حاضرا فى جميع الأوقات والأزمات، فحرص على تنظيم دورات تدريبية لـ المواطنين وتحديدا فى محافظات الصعيد بـ «أسوان، الأقصر، قنا، والبحر الأحمر» وذلك لمدة 4 أيام، هدفت إلى رفع الوعى الصحى، والتدريب على الإسعافات الأولية، والتحذير من العادات والسلوكيات الخاطئة التى تضر بالإنسان والمجتمع ومن أبرزها التغير المناخى.

كما برز دوره فى مواجه فيروس كورونا، فعمل على تسيير القوافل لتلقيح المواطنين، والتى كان آخرها فى شمال سيناء، حيث قامت الفرق المتنقلة بالمرور على المنازل والوحدات السكنية فى حى الزهور بالعريش، لتطعيم المواطنين باللقاح وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين الجمعية ومديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء.

ومن خلال 27 فرعا على مستوى الجمهورية، يقدم الهلال الأحمر خدمات إنسانية، وكان آخرها أيضا توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية، 50 طنا من الدقيق، و24 طن مواد غذائية، كمرحلة أولى على المواطنين الأولى بالرعاية فى شمال سيناء، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومحافظة شمال سيناء.

وفى عيد الفطر المنقضى، زار وفد من الهلال الأحمر المصرى فرع بنى سويف، مستشفى بنى سويف التخصصى، وقدم هدايا عينية للمرضى والعاملين بالمستشفى احتفالا بالعيد كنوع من المشاركة المجتمعية.

وفى مدينة العريش زار فريق من المتطوعين التابع للهلال الأحمر المصرى، دار الرعاية المتكاملة للأيتام بمدينة العريش، وقدم خلال الزيارة الدعم النفسى لأطفال دار الأيتام، إضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة الترفيهية مع توزيع الهدايا العينية على أطفال الدار.