وزير الزراعة يشارك فى مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بـ كوت ديفوار

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يلقى القصير، كلمة مصر أمام القمة، وسيلتقى عددا من رؤساء الوفود المشاركة ويبحث معهم أوجه التعاون الثنائى وأيضا سيعقد لقاءات مع المسؤولين عن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وكذلك وزيرى الثروة الحيوانية والزراعة بجمهورية كوت ديفوار لبحث معهم سبل تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. ويرافق وزير الزراعة خلال الزيارة الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

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