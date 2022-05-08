الحكومة تنفى حرمان طلاب الجامعات من أداء الامتحانات حال عدم سداد المصروفات

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لحرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات، وأنه لم يصدر أية قرارات بهذا الشأن، مشيرة إلى قيام الجامعات الحكومية بتخصيص دعم لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لمساعدة الطلاب المتعثرين فى سداد المصروفات سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التى تفيد عدم إمكانية السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى وحرصا من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها.

وفى سياق متصل، من المقرر أن تعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للجامعات 2022 خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، حيث جار الإعداد لجداول الامتحانات، تمهيدا لإعلانها قبل موعد الامتحانات بفترة كافية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة الحصول على لقاح كورونا.

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