الزراعة: جار تخزين 5.6 مليون طن قمح فى الصوامع الجديدة

وأشار القرش، عبر تطبيق "زووم" لـ برنامج "8 الصبح " المذاع عبر قناة "دى إم سى"، اليوم الأحد، إلى أن منطقة توشكى من المناطق الواعدة فى الزراعة، واستطاعت الدولة المصرية توفير الاستثمارات الجيدة لها والمتطلبات التى تحتاجها ومنها المياه والكهرباء، مبينا فى الوقت نفسه أنه تمت زراعة 220 ألف فدان فى توشكى العام الحالى بإجمالى إنتاجية 550 ألف طن قمح.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تجاوز إنتاجية 500 ألف فدان من المساحات المنزرعة فى منطقة توشكى وزراعة مليون فدان قمح فى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك عددا من التحديات لتحقيق المستهدف وعلى رأسهم توفير المياه، مؤكدا أن الدولة المصرية تعى هذا الأمر، وتتوسع فى إنشاء محطات معالجة المياه.
وتطرق إلى أن مصر قبل عام 2014 كان إجمالى إنتاجها من القمح لا يتعدى مليونى فدان، مضيفا أن الدولة المصرية تستصلح حاليا 3.6 مليون فدان وفى طريقها لمضاعفة الرقم بشكل واسع، لافتا إلى أن الطاقة التخزينية فى الصوامع زادت بشكل كبير إلى جانب تقليل نسب الفقد التى كانت تحدث فى الصوامع القديمة بسبب سوء التخزين.
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