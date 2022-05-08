ممثل الأغلبية ناعيا شهداء شرق القناه :دمائهم ستظل دائما نار لحرق الإرهابيين ونور لبناء المستقبل«فيديو»

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696255/ممثل-الأغلبية-ناعيا-شهداء-شرق-القناه-دمائهم-ستظل-دائما-نار-لحرق-الإرهابيين-ونور-لبناء-المستقبلفيديو

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة، مؤكدًا على أن مصر كل يوم تثبت أنها قادرة على معركة البناء والتنمية وأيضا معركة مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، مشيرا إلى أن دماء الشهداء هى دماء طاهرة تروى أرض سيناء خاصة ومصر عامة وستظل نار ونور حيث نار تحرق كل من تسول له نفسه من أجل التخريب والإرهاب ونور نبنى به المستقبل.

وأكد على أن مصر ستظل قوية بأبنائها وقيادتها السياسية وجيشها، مختتما كلمته بقوله:" دوت الخليج..دوت الخليج".

وشهدت الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث شرق القناه الذى راح ضحينه ضابط و10جنود أمس السبت، مع قراءة الفاتحة حيث أكد رئيس المجلس بأن الشعب المصرى فوجع بالأمس بنبأ استشهاد عدد من رجال قواتنا المسلحة الذين أحبطوا محاولة هجوم إرهابي فاشلة قامت بها بعض العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء.

ممثل الأغلبية ناعيا شهداء شرق القناه :دمائهم ستظل دائما نار لحرق الإرهابيين ونور لبناء المستقبل

وأكد رئيس المجلس بأن مجلس النواب يؤكد بأننا أمام إرهاب أسود جهول، يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة، إرهاب لا دين له ولا وطن، مناهض للحياة متابعا:"ولن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم، فأبطال الجيش والشرطة قد أقسم كل منهم على افتداء الوطن بدمائهم الزكية، وهم عند قسهم أوفياء ولهم بالمرصاد حتى اقتلاع جذورهم من أرض مصر الطيبة.

وأعرب مجلس النواب عن دعمه الكامل لقواته المسلحة وشرطته الباسلة في حربهم على الإرهاب، والقضاء عليه، وتطهير ربوع الوطن منه مختتما حديثه حمى الله شعب مصر ووقاه من كل سوء، ورحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته فيما دعا الأعضاء للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة.