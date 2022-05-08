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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696254/القوى-العاملة-تعيين-1374-منهم-25-قادرون-باختلاف-بالبحيرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحيرة بتعيين 1374 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 25 قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.

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تعيين 1374 منهم 25 "قادرون باختلاف" بالبحيرة

ويأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 2751 من راغبي العمل ، وتوفير 432 فرصة عمل، بالإضافة إلي إستخراج 1002 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وأكد سعفان، أن المديرية قامت قامت بصرف صرف منح عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ 7439 عاملاً مسجلاً بإجمالي 7 ملايين و 439 ألف جنيه ، وتسجيل 230 عامل جديد على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .

وأشار وزير القوي العاملة، إلي أن المديرية قامت بصرف منح لهذه الفئة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 3 منحة مواليد بـ 6 آلاف جنيه، و3 منح زواج واحدة بمبلغ 9 آلاف جنيه ، ومنحة وفاة أحد الأقارب بـ 2000 جنيه ، ومنحة وفاة عامل بـ 10 آلاف جنيه ، وصرف 2000 جنيه لعامل لإجراء عملية جراحية صغرى .

و في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 46 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 31 منشأة أخرى، والتفتيش على 112 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية يعمل بها 11 ألفاً و 695 عاملا ، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا.

و في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 22 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوتين منها ودياً ، وإحالة 4 شكاوى منها للمحكمة العمالية ، وحفظ شكوتين ، و 14 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة .

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بالإنتهاء من دورتين تدريبيتين بمركز تدريب مهني حوش عيسى على مهن التفصيل والحياكة ، والتطريز الآلي والمشغولات اليدوية لـ 23 متدربة ، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.