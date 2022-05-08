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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696253/التنمية-المحلية-تنفيذ-109-آلاف-وصلة-صرف-صحي منزلية-بتكلفة-400-مليون-جنيه

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على استمرار الوزارة في تنفيذ مشروع وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا؛ للاستفادة من مشروعات الصرف الصحي المنفذة بالقرى والمراكز؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجًا في القرى، وتحقيق نقلة نوعية في جودة حياة المواطن المصري، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.

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تنفيذ 109 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي

وأوضح «شعراوي» إلى أنه تم تنفيذ حوالي 109 آلاف وصلة منزلية للصرف الصحي في 120 قرية بـ22 محافظة بتكلفة 400 مليون جنيه من موازنة الوزارة، بنسبة تنفيذ 85% من المستهدف تنفيذه في المرحلة الحالية للمشروع، بعدد 120 ألف وصلة منزلية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه الوصلات تخدم ما يقرب من 600 ألف أسرة في محافظات «الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، القليوبية، المنوفية، الفيوم، الجيزة، دمياط، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، دمياط، الجيزة وسيناء» إضافة إلى المناطق الغير مخططة في محافظتي القاهرة والأسكندرية.

برتوكول تعاون بين وزارة التنمية والشركة القابضة لمياه الشرب

وأوضح أن تنفيذ هذه الوصلات يأتي في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي تتولى الشركة بمقتضاه تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين بالتقسيط، وبما لا يزيد عن 40 جنيه كقسط شهري لكل مشترك.

ونوه «شعراوي»، إلى أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزي، تستخدم متحصلاته كصندوق (دوار) في تنفيذ وصلات الصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية في القرى والمراكز.

تنفيذ 24 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي الجيزة والقليبوبية

ولفت اللواء محمود شعراوي، إلى أ محافظتي الجيزة والقليبوبية كان بهما أعلى نسبة تنفيذ للوصلات المنزلية للصرف الصحي في محافظات القاهرة الكبرى، حيث تم تنفيذ 14 ألف وصلة منزلية في محافظة الجيزة بتكلفة 36 مليون جنيه، و10 آلاف وصلة منزلية في القليوبية بتكلفة 39 مليون جنيه، حيث اتستهدف الوصلات المنزلية 100 ألف أسرة في المحافظتين.

كما تم تنفيذ أكثر من 50 ألف وصلة منزلية في محافظات الوجه البحري، بتكلفة 68 مليون جنيه، واستفاد منها 108 ألف أسرة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من الوصلات المنزلية في محافظات مدن القناة 20 ألف أسرة، حيث تم تنفيذ 8119 وصلة منزلية بتكلفة بلغت 24,6 مليون جنيه.

محافظات الصعيد تحظى بأعلى نسبة تنفيذ وصلات صرف صحي

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظات الصعيد حظيت على أعلى نسبة تنفيذ لوصلات الصرف الصحي المنزلية، والتي بلغت أكثر من 57 ألف وصلة بنسبة تتجاوز 62 % من إجمالي عدد الوصلات المنفذة، وكان النصيب الأكبر في نسبة تنفيذ الوصلات في محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط، حيث تم تنفيذ أكثر 15,6 ألف وصلة منزلية في محافظة المنيا بتكلفة 60 مليون جنيه استفاد منها أكثر من 60 ألف أسرة ، ونفذت محافظة أسيوط أكثر من 12 ألف وصلة بتكلفة تصل إلى 55 مليون جنيه وبلغ عدد المستفيدين 50 ألف أسرة، أما محافظة سوهاج فقد تم تنفيذ 10 آلاف وصلة منزلية بتكلفة 59 مليون جنية استفاد منها 40 ألف أسرة.

وأضاف أن الوزارة مستمرة فى جهودها لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات الـرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بما يعزز توفير حياة كريمة لجميع أبناء الشعب المصري في جميع محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتلبية تطلعاتهم نحو غدٍ ومستقبل واعد وأفضل لهم ولابنائهم.