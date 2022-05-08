انت الان تتابع تفاصيل خبر أمال رزق الله: الهجوم الإرهابي الخسيس في سيناء يؤكد على أننا لازلنا أمام إرهاب أسود جهول حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696248/أمال-رزق-الله-الهجوم-الإرهابي-الخسيس-في-سيناء-يؤكد-على-أننا-لازلنا-أمام-إرهاب-أسود-جهول

أدانت النائبة امال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، الحادث الإرهابى الخسيس، الذى وقع على محطة رفع المياه فى منطقة شرق قناة السويس، وأسفر عن إستشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 أفراد، من ابطال القوات المسلحة، قائلة إنه لن يمر وسينال المجرمون الإرهابيون عقابهم الشديد في أسرع وقت.

دوت الخليج

النائبة أمال رزق الله تدين حداث شرق القناة الارهابي

واضافت امال رزق الله، أن جهود التنمية والقضاء على العناصر الإرهابية وحالة التوافق واللحمة بين أطياف الشعب المصري أسباب رئيسية فى عودة هذا الإرهاب خاصة أننا منذ أعوام كثيرة لم عمليات بهذا الحجم وهو ما يؤكد محاولات التنظيمات الإرهابية لرد إعتبارها على حساب الوطن.

واكملت عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن هذه العملية تؤكد على أننا لازلنا أمام إرهاب أسود جهول، يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة وإرهاب لا دين له ولا وطن ومناهض للحياة، إلا أن أبطال الجيش والشرطة أقسموا كل منهم على افتداء الوطن بدمائهم الزكية، وهم عند قسمهم أوفياء ولهم بالمرصاد حتى اقتلاع جذورهم من أرض مصر الطيبة.

واكدت النائبة امال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ، مساندة ودعم القيادة السياسية و المؤسسات المعنية بجمهورية مصر العربية في كافة الجهود المضنية للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره من أرضنا الطاهرة.