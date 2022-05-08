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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696247/أحمد-مهني-مصر-عبر-التاريخ-والعصور-حائط-الصد-ولن-ينال-منا-الإرهاب-الأسود

نعي النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب، شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء داعيا الله أن يتغمد الشهداء برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

دوت الخليج

النائب أحمد مهنى ينعي شهداء القوات المسلحة اثر حادث شرق القناة الارهابي

واردف مهني، إن مصر عبر التاريخ والعصور حائط الصد والصخرة الصلده التى تبدد تحت اقدامها المؤامرات، ويسطر رجالها وابطالها تاريخ من الجساره في حفظ امنها واستقراها، مع استمرار خطوات الدولة الجادة لإقتلاع الإرهاب الغاشم .

وأكد عضو مجلس النواب... أن الهجوم الإرهابي في سيناء يؤكد أن الإرهاب الأسود لا يزال يطل برأسه في البلاد، ولا يزال خطرا على الوطن، وأن المعركة الوطنية الهائلة ضده كانت ولا تزال معركة حياة أو موت أمام وحوش مأجورة ضد البلاد.

وقال احمد مهني،” رحـم اللـه خيـرة شـباب هـذا الوطن الذين قدموا أرواحهـم الطاهـرة فـداء لكي تحيا مصرنـا فـي عـزة وسلام ، ويعيش شعبها فـي أمـن وأمـان .. وألهم أهلهم وذويهـم الصبـر والسلوان . دوت الخليج .. دوت الخليج .. دوت الخليج".

وكان المتحدث العسكري قد أعلن قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي نعي، شهداء القوات المسلحة، اثر هذا الحادث الأليم، مضيفا” مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية، مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن”.

واكد السيسي أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار ابناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.

وتقدم الرئيس السيسي للشعب المصري العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الشهداء بخالص العزاء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وداعياً الله عز و جل أن يحفظ مصر وشعبها.