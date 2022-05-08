دقيقة حداد وقراءة الفاتحة بجلسة البرلمان على أرواح شهداء شرق القناه..ورئيس النواب: لن يفلت المجرمون الضالون«فيديو»

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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696245/دقيقة-حداد-وقراءة-الفاتحة-بجلسة-البرلمان-على-أرواح-شهداء-شرق-القناهورئيس-النواب-لن-يفلت-المجرمون-الضالونفيديو

شهدت الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث شرق القناه الذى راح ضحينه ضابط و10جنود أمس السبت، مع قراءة الفاتحة حيث أكد رئيس المجلس بأن الشعب المصرى فوجع بالأمس بنبأ استشهاد عدد من رجال قواتنا المسلحة الذين أحبطوا محاولة هجوم إرهابي فاشلة قامت بها بعض العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء.

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وأكد رئيس المجلس بأن مجلس النواب يؤكد بأننا أمام إرهاب أسود جهول، يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة، إرهاب لا دين له ولا وطن، مناهض للحياة متابعا:"ولن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم، فأبطال الجيش والشرطة قد أقسم كل منهم على افتداء الوطن بدمائهم الزكية، وهم عند قسهم أوفياء ولهم بالمرصاد حتى اقتلاع جذورهم من أرض مصر الطيبة.

دقيقة حداد وقراءة الفاتحة بجلسة البرلمان على أرواح شهداء شرق القناه..ورئيس النواب: لن يفلت المجرمون الضالون

وأعرب مجلس النواب عن دعمه الكامل لقواته المسلحة وشرطته الباسلة في حربهم على الإرهاب، والقضاء عليه، وتطهير ربوع الوطن منه مختتما حديثه حمى الله شعب مصر ووقاه من كل سوء، ورحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته فيما دعا الأعضاء للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة.