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القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696242/وزير-الري-يوجه-برفع-درجة-الجاهزية-خلال-فترة-أقصى-الاحتياجات

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعًا، صباح اليوم الأحد، عن طريق تقنية «الفيديو كونفرانس»، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه؛ لمتابعة إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وإجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة، في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي.

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وزير الري يوجه بإدارة المنظومة المائية بكفاءة

ووجه وزير الري بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة؛ لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، بهدف توفير الإحتياجات المائية، وانعكاس ذلك على تقليل شكاوى المياه.

كما استعرض «عبد العاطي» الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات؛ لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا، وموقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات؛ للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف، ولمواجهة أية إزدحامات في المجاري المائية، مع التوجيه برفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة؛ لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

«عبد العاطي» يشدد على ضرورة متابعة الموقف المائي

وشدد وزير الموارد المائية على ضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية.

أهم توصيات اللجنة

وخرج اجتماع اللجنة بعدد من التوصيات التي وجه بها الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أهمها:

- رفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات.

- إدارة متميزة تهدف لتوفير الاحتياجات المائية وتقليل شكاوى المياه.

- متابعة الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات؛ لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي.

- انعقاد اللجنة بشكل مستمر للتعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية.